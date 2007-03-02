Жвания раскрыл план команды Януковича против Луценко

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ утверждает, что Генеральной прокуратуре Украины от представителей команды Виктора ЯНУКОВИЧА дано указание любыми путями привлечь к уголовной ответственности экс-министра внутренних дел, лидера “Народной Самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом Д.Жвания заявил в интервью УНИАН.

При этом он отметил, что имеет в своем распоряжении не только информацию о намерениях ГПУ привлечь Ю.Луценко к уголовной ответственности, но и “фамилию человека, отвечающего за этот сценарий”.

“Реваншисты становятся на такой путь только по двум причинам. Первая - ЛУЦЕНКО был тем министром, который боролся с мафией, а не отмывал ее. Вторая причина - его поездки по Украине свидетельствут о том, что в Украине рождается еще один лидер гражданского движения, за которым пойдут”, - сказал Д.Жвания.