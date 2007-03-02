Жвания раскрыл план команды Януковича против Луценко
Нардеп знает фамилию исполнителя
Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ утверждает, что Генеральной прокуратуре Украины от представителей команды Виктора ЯНУКОВИЧА дано указание любыми путями привлечь к уголовной ответственности экс-министра внутренних дел, лидера “Народной Самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом Д.Жвания заявил в интервью УНИАН.
При этом он отметил, что имеет в своем распоряжении не только информацию о намерениях ГПУ привлечь Ю.Луценко к уголовной ответственности, но и “фамилию человека, отвечающего за этот сценарий”.
“Реваншисты становятся на такой путь только по двум причинам. Первая - ЛУЦЕНКО был тем министром, который боролся с мафией, а не отмывал ее. Вторая причина - его поездки по Украине свидетельствут о том, что в Украине рождается еще один лидер гражданского движения, за которым пойдут”, - сказал Д.Жвания.