СБУ поставила на место соратника Мороза

Служба безопасности Украины называет антиконституционным заявление народного депутата Украины Василия ВОЛГИ о задействовании войск МВД в случае подписания Президентом указа о роспуске Верховной Рады.

Об говорится в переданном УНИАН заявлении Службы безопасности Украины “в связи с высказываниями народного депутата Украины Василия ВОЛГИ в газете «День» от 2 марта 2007 года”.

СБУ напоминает, что в соответствии с Конституцией Украины, в нашем государстве действует четко определенный Законом порядок задействования силовых структур. Потому любые заявления политиков о применении правоохранительных органов вразрез с действующим законодательства антиконституционны.

Служба безопасности Украины призывает представителей всех политических сил к неуклонному соблюдению принципа законности и уважения к Основному Закону Украины.

СБУ напоминает, что использование силовых структур в политических целях запрещено законодательством нашего государства.

Как сообщал УНИАН, В.Волга в интервью газете “День”(№38 от 2 марта) заявил, что антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске Верховной Рады в случае подписания его Президентом Украины. “Мы выполнять никакого указа о роспуске парламента не будем”, - сказал он. Народный депутат отметил, что в случае появления такого указа “все центральные органы исполнительной власти берутся под жесткую охрану войсками МВД”. “Войска МВД отработают в соответствии с Конституцией, сохраняя общественный покой и конституционный порядок в стране”, - сказал В.Волга. Кроме того, по словам народного депутата, после такого указа будет принято срочное решение Верховной Рады о том, что парламент не признает легитимными указы главы государства.