К Януковичу приехал двоюродный брат короля Испании

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с членом испанской королевской семьи инфантом Испании, Принцем двух Сицилий, герцогом Калабрийским, двоюродным братом короля Испании Карлосом де БУРБОНОМ актуальные международные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась в Администрации Президента в рамках визита представителя испанской королевской семьи в Киев.

Президент Украины отметил, что Испания является очень важным партнером Украины, и оба государства имеют налаженные устойчивые контакты.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, сегодняшняя встреча имеет большое значение для развития двустороннего сотрудничества на самом высоком межгосударственном уровне.

Президент также отметил важность запланированного на 2011 год визита в Украину короля Испании ХУАНА КАРЛОСА I и премьер-министра Испании Хосе Родригеса САПАТЕРО.

«Мы чувствуем поддержку Испании в стремлении Украины интегрироваться в европейское пространство», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте он проинформировал Карлоса де БУРБОНА, что в течение текущего года Украина надеется подписать с ЕС соглашение об ассоциации.

«Мы также планируем уже в этом году решить вопрос создания зоны свободной торговли с Евросоюзом и начать продвижение на пути либерализации визового режима», - сообщил Президент Украины и отметил, что конечной целью Украины в сотрудничестве с ЕС на данном этапе является введение безвизового режима.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Испания является важным торговым партнером Украины, но, по убеждению главы государства, имеющийся объем товарооборота не отвечает возможностям двух стран. В связи с этим Президент Украины выразил надежду и уверенность, что ситуация в этом вопросе двусторонних украинско-испанских отношений улучшится.