Луценко пытались дискредитировать очень непрофессионально

Бывшая заместитель министра внутренних дел Лидия ПОРЕЧКИНА прогнозирует продолжение кампании по дискредитации, направленной против экс-руководителя МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Информация о 26 уголовных делах, которые якобы были возбуждены в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, не подтвердилась, чего и следовало ожидать”, – заметила Л.ПОРЕЧКИНА. По ее словам, Ю.ЛУЦЕНКО пытались дискредитировать, “но, как и все, что делают “антикризовики”, очень непрофессионально”.

Л.ПОРЕЧКИНА также отметила, что представители Генпрокуратуры должны руководствоваться исключительно фактами и реальными цифрами, подтвержденными документально, а не эмоциями или политическими мотивами. "Они должны были бы дождаться завершения проверки и тогда профессионально делать выводы”, - считает она.

В то же время, Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что поскольку на цели у нынешнего руководства МВД, очевидно не поиск истины, а выполнение политического заказа, то следует ожидать новой волны грязи в адрес Ю.ЛУЦЕНКО. “Скорее всего, это ему «расплата» от нынешней власти за принципиальную и честную работу в должности руководителя МВД", - считает она.

Экс-заместитель министра внутренних дел также не исключила, что Генеральная прокуратура, которая выполняет политический заказ, направленный на дискредитацию Ю.ЛУЦЕНКО, "откроет на него еще не 26, а 206 дел".

"Юрий ЛУЦЕНКО - настоящий политический лидер, и кое-кто это очень хорошо осознает, а поэтому стремится засадить ЛУЦЕНКО за решетку любой ценой”, - отметила Л.ПОРЕЧКИНА.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля министр внутренних дел Василий ЦУШКО во время выступления в парламенте заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД. В.ЦУШКО сообщил, что с целью независимой оценки финансового состояния министерство обратилось в Контрольно-ревизионное управление с просьбой провести финансовую ревизию. Он отметил, что окончательный результат будет получен в конце марта.