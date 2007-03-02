Мендусь знает, что прячется за улыбками лидеров оппозиции

Народный депутат, член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ не верит в прочность оппозиционного союза Блока Юлии Тимошенко и “Нашей Украины”.

Как заявил Я.МЕНДУСЬ в интервью газете "Киевский телеграф", заявления Юлии ТИМОШЕНКО о невозможности формирования общего избирательного списка являются наиболее показательной характеристикой прочности союза БЮТ и "Нашей Украины", сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

"За лучезарными улыбками лидеров "широкой оппозиции" скрываются глубокие личностные противоречия", - отметил народный депутат.

Я.МЕНДУСЬ отметил, что противоречия наблюдаются между БЮТ и партией Президента Украины и на местном уровне. В частности, он отметил, что руководитель Тернопольского отделения ВО "Батьківщина" заявил, что на областном уровне сотрудничество его политической силы с "Нашей Украиной" невозможно, и объяснил причину: "со значительной частью депутатов областной, городских и районных советов, которые не работают в интересах города, района, области, сотрудничать мы не имеем морального права".

По мнению Я.МЕНДУСЯ, "понимая бесперспективность создания подобных союзов на местах, эти две силы будут пытаться проявить свое "единство" в парламенте: скорее всего, будут устраивать очередные шоу и захваты щитовых, туалетов и буфетов".

По его словам, "лучшим ответом на это хулиганство со стороны большинства, я думаю, должна стать эффективная законодательная работа. А также необходимо объяснять людям, во что обходятся для их карманов зрелищные действия парламентских шоуменов".