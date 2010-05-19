Янукович собирается в Китай

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил свое намерение посетить Китай осенью 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ян ЦЗЕЧИ, которая состоялась сегодня в Киеве.

Президент Украины напомнил, что 12 апреля встречался с председателем Китайской Народной Республики в Вашингтоне. Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, с тех пор прошло не так много времени, а высокий представитель китайского правительства уже посещает Киев с визитом.

«Наше двустороннее сотрудничество, особенно в торгово-экономической сфере, представляет огромный интерес для наших стран», - заявил Президент Украины. По его убеждению, в основу такого сотрудничества положены взаимовыгодные отношения на принципах равенства.

«Украина всегда будет соблюдать свои обязательства и договоренности в отношениях с Китаем», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

«Уверен, что сейчас наступил этап, когда украинско-китайские отношения можно вывести на новый уровень стратегического партнерства», - заявил Президент Украины и подтвердил главе внешнеполитического ведомства КНР свое намерение осуществить визит в это государство осенью 2010 года.