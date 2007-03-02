Бродский призывает депутатов перевоспитать преступников

Лидер партии «Яблуко», депутат Киевского городского совета Михаил БРОДСКИЙ призывает народных депутатов Украины поддержать законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы, которыми предусматривается гуманизировать уголовную ответственность.

Об этом говорится в комментарии М.БРОДСКОГО, переданном УНИАН.

По мнению М.БРОДСКОГО, этот законопроект очень важен для страны, поскольку направлен не только на смягчение уголовной ответственности за отдельные виды преступлений, но и в целом на смягчение уголовного законодательства. М.БРОДСКИЙ подчеркивает, что гуманизация уголовной ответственности является важным шагом страны в направлении Европы, в традиции которой заложено разумное, мотивированное наказание преступников, которое ведет к перевоспитанию людей, а не к их десоциализации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 марта, Кабинет Министров Украины на своем заседании принял проект закона “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины», которым предлагает гуманизировать в стране уголовную ответственность. Как отметил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, который представлял законопроект на правительственном заседании, гуманизация уголовной ответственности является одним из важных обязательств Украины перед Советом Европы.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, данный проект закона направлен не только на смягчение уголовной ответственности за отдельные виды преступлений, но и в целом на ее гуманизацию, что касается как лиц, виновных в совершении преступлений, так и пострадавших от преступлений.