Мороз предлагает Ющенко самому внести закон о себе

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает необходимым принятие закона о Президенте. Вместе с тем, по его мнению, “было бы полезным, если бы проект закона внес на рассмотрение сам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил А.МОРОЗ сегодня в Харькове.

“Я считаю, что закон о Президенте необходим, поскольку права и обязанности Президента выписаны Конституцией и нуждаются в более детальном урегулировании, чтобы не возникало вопросов по поводу того, каким способом осуществляются те или другие его полномочия”, - сказал А.МОРОЗ.

По его мнению, “было бы полезно, если бы Президент сам внес проект закона, который регулирует его полномочия согласно Конституции”.

По убеждению А.МОРОЗА, “тогда бы это легче прошло через парламент”.

В случае, если В.ЮЩЕНКО этого не сделает, сказал А.МОРОЗ, “тогда, очевидно, будут другие субъекты законодательной инициативы вносить такое предложение”.

А.МОРОЗ также выразил убеждение, что “особенно после принятия закона о Кабинете министров Украины, после рассмотрения и принятия закона о временных следственных комиссиях и некоторых других нормативных документов, вытекающих из содержания Конституции, мы обязательно должны рассмотреть и принять закон о Президенте”.