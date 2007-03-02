Тимошенко не видит никого достойнее себя

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не видит достойной кандидатуры на должность премьер-министра, поэтому будет бороться за это кресло сама.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая в Вашингтоне перед украинской диаспорой.

«Если бы я видела, кому передать этот пост, я бы сделала это, но я не вижу, поэтому буду бороться, чтобы не передоверять эту должность кому-то другому, а довести дело до конца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что не создавала проблем в демократическом лагере выдвижением своей кандидатуры на президентских выборах.

«Я была единственным руководителем политической силы, которая не шла на выборы Президента в первом туре. Вы помните, и МОРОЗ шел, и КИНАХ. Я не делала этого. Не амбиции двигают мной, а желание видеть Украину сильной”, - подчеркнула лидер БЮТ.

ТИМОШЕНКО заверила, что будет бороться за возвращение президентских полномочий действующему Президенту.

“Политическая реформа перераспределила власть в стране, и сегодня я работаю на то, чтобы вернуть полномочия Президенту, чтобы он еще в этой каденции успел сделать все, что необходимо для Украины”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.