Тарасюк: Украина может стать членом НАТО в 2009 году

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК прогнозирует, что наше государство может стать членом НАТО в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в рамках международной конференции «Новая Украина в новой Европе», которая проходит сегодня в Киеве.

«Необходимо достичь политического консенсуса, присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО, пройти цикл выполнения этого плана, который длится один год, тогда гипотетически Украина могла бы вступить в НАТО в 2009 году», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что с нынешней правящей коалицией это вряд ли возможно, Б.ТАРАСЮК сказал: «Боюсь, что так».

«Я не верю абсолютно аргументам этого правительства и премьера, которые говорят, что Украина не готова ко вступлению в НАТО», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он напомнил, что в прошлом году страны-члены НАТО готовы были пригласить Украину к Плану действий относительно обретения членства. «Но, используя политические манипуляции, фактически, правительство и премьер-министр сорвали эти планы», - добавил Б.ТАРАСЮК.

Он также напомнил, что в свое время, находясь в Брюсселе, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина не готова присоединяться к Плану действий относительно обретения членства в НАТО. «Я пытался анализировать эту ситуацию по всем фактам, которые были в моем распоряжении, я прихожу к выводу, что здесь определяющую роль играл внешний фактор, нежели мотивация внутренняя», - заметил Б.ТАРАСЮК. По его словам, в данном случае премьер отошел от политических договоренностей, которые были достигнуты в ходе общенационального “круглого стола”.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, низкая осведомленность украинского общества относительно НАТО также является результатом дискредитации самой идеи, когда вступление Украины в НАТО декларировалось во времена бывшего Президента Леонида КУЧМЫ, а в действительности внутри государства проводилась политика в противоположном направлении. «Фактически, провозглашались амбициозные государственные программы информирования общества, а в действительности ни одна копейка в бюджете не выделялась на эти цели», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК считает необходимым предоставить возможность украинской общественности получать объективную и беспристрастную информацию о НАТО, а дальше украинские граждане сами будут решать быть или не быть Украине членом Альянса.

По словам Б.ТАРАСЮКА, Партия регионов в этом вопросе проявила “политическое лукавство”. Он напомнил, что в 2003 году фракция Партии регионов голосовала за закон о принципах национальной безопасности, где четко записано о вступлении Украины в НАТО и ЕС, а затем использовала тему членства в НАТО в своей предвыборной кампании, выступая против членства нашего государства в Североатлантическом альянсе.