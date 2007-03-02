Цушко готовится сдавать своих

Министерство внутренних дел намерено обнародовать фамилии тех должностных лиц, которые несут персональную ответственность за нарушения, выявленные в деятельности МВД.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Однако, отмечается в сообщении, эти фамилии будут обнародованы только после того, как факты, провозглашенные с трибуны Верховной Рады министром внутренних дел Василием ЦУШКО, получат оценку компетентных органов.

В департаменте напомнили, что 23 февраля В.ЦУШКО обнародовал в сессионном зале информацию о текущей ситуации в МВД. В частности, он привел многочисленные факты бесхозяйственности, неэффективных управленческих решений, коррупции в органах внутренних дел, которые серьезно осложняют начатое реформирование ведомства.

Министр неоднократно отмечал, что правовую оценку фактам, обнародованным в отчете, степень ответственности должностных лиц, причастных к правонарушениям, дадут компетентные органы.

”Министерство внутренних дел заявляет, что все факты, приведенные в докладе министра, прошли открытую процедуру официального согласования и проверки в соответствующих подразделениях МВД, имеют документальное подтверждение”, - отмечает Департамент связей с общественностью.

Кроме того, в МВД отмечают, что впервые в практике ведомства к комплексной проверке министерства были привлечены специалисты Главного контрольно-ревизионного управления Украины и Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. “Ни один из фактов, приведенных В.ЦУШКО, не получил документального опровержения”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в ВР министр внутренних дел Украины В.ЦУШКО заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств бывшим руководством МВД Украины. «Много вопросов вызывает финансово-хозяйственная деятельность МВД», - сказал он. В частности по его словам, уже на данное время выявлено, что есть злоупотребления в использовании средств на сумму 560 млн. грн.