Молодежным организациям нужна квота на "старших товарищей"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О молодежных и детских общественных организациях”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 311 из 413 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусмотрено ограничить участие в этих организациях людей, которые не соответствуют возрастному цензу этих организаций.

Учредителями молодежных и детских общественных организаций могут быть граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые достигли 15-летнего возраста. Законопроектом предлагается установить 10-процентную квоту для учредителей молодежных и детских организаций для лиц, возраст которых, соответственно, превышает 35 и 18 лет, а также обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления при рассмотрении программ относительно молодежи и детей согласовывать проекты своих решений с молодежными и детскими общественными организациями.

Кроме того, предлагается распространить такое же ограничение и на союзы молодежных и детских общественных организаций. Действующей редакцией закона установлено, что на такие союзы возрастные лимиты не распространяются вообще.

Предусматривается исключить положение об участии молодежных организаций в избирательных коалициях как не соответствующее украинскому законодательству, поскольку термин «избирательная коалиция» не содержится в законодательстве.

Также, в соответствии с законопроектом, органы государственной власти и местного самоуправления обязаны информировать крупнейшие молодежные и детские организации о проектах программ, которые касаются детей и молодежи, для получения от них предложений относительно таких актов.