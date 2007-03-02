Рыбачук видит в Огрызко знамя евроинтеграции?

Советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК считает, что коалиция должна поддержать кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, чтобы подтвердить свое стремление интегрироваться в ЕС.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Киеве.

«Я думаю, если есть действительно ощущение того, что Украина не хочет в глазах Европы выглядеть страной, которая говорит одно, а держит на уме совсем другое, то это назначение вызывает особое внимание европейского сообщества», - сказал О.РЫБАЧУК.

По его мнению, если к В.ОГРЫЗКО не было профессиональных замечаний, тогда становится понятным, что его кандидатура не прошла в ВР по политическим мотивам. По словам О.РЫБАЧУКА, в такой ситуации возникают сомнения относительно совместного виденья Президентом и премьером будущего Украины в европейских структурах.

«Я надеюсь, что данный тест парламент в этот раз пройдет. Со второго, а не с третьего раза», - отметил О.РЫБАЧУК.

Он отметил, что В.ОГРЫЗКО должен объявить о желании встретиться с представителями Партии регионов, поскольку именно это было формальным поводом для отказа при голосовании за его кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, внесенную Президентом.

28 февраля Виктор ЮЩЕНКО повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.