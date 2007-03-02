В Нашей Украине знают, почему правительство придерживает программу

13:41, 02 марта 2007
Политика
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За фракцию высказался Кириленко

Фракция «Наша Украина» считает, что правительство преднамеренно не вносит на рассмотрение парламента программу своей деятельности.

КириленкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер парламентской фракции блока «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, действия правительства дают основания считать, что уже на протяжении семи месяцев программа деятельности правительства не вносится в парламент сознательно. По мнению В.КИРИЛЕНКО, это делается для того, чтобы правящая коалиция не «была связана никакими обязательствами».

Лидер фракции «Наша Украина» добавил, что семь месяцев деятельности правительства подтверждают такие опасения.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что правительство планирует в марте направить на рассмотрение Верховной Рады программу своей деятельности.

 

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