Генпрокуратура засудила Тимошенко

Окружной административный суд города Киева 17 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал противоправным распоряжение правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которым вопреки действующему законодательству предусматривалось осуществление компенсации НАК "Нафтогаз Украины" за счет средств специального фонда государственного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, таким образом, Окружной административный суд столицы признал обоснованными доводы Генеральной прокуратуры относительно незаконности распоряжения Кабинета министров от 11 марта 2009 года № 306-р «Некоторые вопросы таможенного оформления природного газа и проведения в 2009 году компенсации НАК „Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортируемого природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства для производства тепловой энергии, которая потребляется населением».