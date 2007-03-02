Мороз успокоил всех...

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что Президент Украины в нынешней политической ситуации может избираться только всенародно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил журналистам сегодня в Харькове, комментируя заявления представителя Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА о возможности проведения парламентских и президентских выборов в Украине одновременно в сентябре этого года.

«Я могу успокоить всех, что никаких досрочных выборов ни парламента, ни Президента не будет. Поэтому комментировать эти заявления я просто не собираюсь, поскольку они беспредметны”, - заявил А.МОРОЗ.

По его убеждению, “будет каденция полная отработанная нынешним Президентом, стабильно будет работать Кабинет министров, будучи в хорошем контакте с Президентом».

Отвечая на вопрос о том, возможны ли выборы Президента парламентом, А.МОРОЗ выразил убеждение, что “сейчас, и в 2009 году ситуация не изменится. Президент будет избираться всенародно».

По словам А.МОРОЗА, он понимает, что такой тезис возник для того, чтобы нейтрализовать не совсем здоровые настроения в некоторых структурах власти по отношению к парламенту, правительству и тому подобное”.

Как отметил А.МОРОЗ, «все время навязывается дискуссия обществу о том, что кто-то хочет отобрать полномочия у Президента и тому подобное». По его мнению, речь здесь идет о другом – «о приведении в соответствие с требованиями Конституции правоотношений в высших эшелонах власти».

По убеждению председателя ВР, «этот процесс осуществляется так, как записано в Конституции, и он будет продолжен и сделан так, как записано в Конституции, и противоречия по этому поводу ничего не дают».

“Поэтому предложения относительно выборов в сентябре, - заявил А.МОРОЗ, - были попыткой, я так понимаю, нейтрализовать такое напряжение в обратном направлении.

«Но, по моему личному убеждению, Президент в Украине в нынешней политической ситуации ради обеспечения осуществления тех функций, которые предусмотрены Конституцией, может избираться только всенародно», - отметил А.МОРОЗ.