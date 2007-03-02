Диаспора в Америке встретила Тимошенко на ура (фоторепортаж)
12:54, 02 марта 2007Политика
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Лидер БЮТ не почувствовала разочарований
Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится с визитом в США, заверяет, что она не почувствовала усталости и разочарования от Украины. Об этом она сказала вчера журналистам в Вашингтоне. “Это неправда, что демократическое мировое сообщество устало от Украины. Нас воспринимают как лидера, который может объединить постсоветские демократические страны”, - отметила лидер БЮТ.
|Тимошенко выступает перед украинской диаспорой в Вашингтоне, 1 марта
|Тимошенко продирается через толпу после встречи с украинской диаспорой
|представители диаспоры пытались сфотографироваться с Тимошенко
|Тимошенко с конгрессменами, сопредседателями Комитета Украина-США в Конгрессе Марси Каптур и Морис Хинши после завершения встречи в комитете
|Тимошенко дает интервью возле Белого дома после встречи с вице-президентом США Диком Чейни. 1 марта 2007 года
Фото Александра Калиниченко
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