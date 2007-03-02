Диаспора в Америке встретила Тимошенко на ура (фоторепортаж)

12:54, 02 марта 2007
Политика
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Лидер БЮТ не почувствовала разочарований

Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится с визитом в США,  заверяет, что она не почувствовала усталости и разочарования от Украины.  Об этом она сказала вчера журналистам в Вашингтоне. “Это неправда, что демократическое мировое сообщество устало от Украины. Нас воспринимают как лидера, который может объединить постсоветские демократические страны”, - отметила лидер БЮТ.

Тимошенко выступает перед украинской диаспорой в Вашингтоне, 1 марта

Тимошенко продирается через толпу после встречи с украинской диаспорой

представители диаспоры пытались сфотографироваться с Тимошенко

Тимошенко с конгрессменами, сопредседателями Комитета Украина-США в Конгрессе Марси Каптур и Морис Хинши после завершения встречи в комитете

Тимошенко дает интервью возле Белого дома после встречи с вице-президентом США Диком Чейни. 1 марта 2007 года

Фото Александра Калиниченко

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