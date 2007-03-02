Диаспора в Америке встретила Тимошенко на ура (фоторепортаж)

Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится с визитом в США, заверяет, что она не почувствовала усталости и разочарования от Украины. Об этом она сказала вчера журналистам в Вашингтоне. “Это неправда, что демократическое мировое сообщество устало от Украины. Нас воспринимают как лидера, который может объединить постсоветские демократические страны”, - отметила лидер БЮТ.

Фото Александра Калиниченко