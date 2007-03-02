Тарасюк уже не уверен, что Украина идет в ЕС и НАТО

Экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК убежден, что в Украине происходит ревизия внешнеполитического курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на международной конференции «Новая Украина в новой Европе».

«Если до лета прошлого года у меня не было сомнений, что Украина идет в ЕС и НАТО, то сегодня такой уверенности не существует», - сказал Б.ТАРАСЮК.

«Причина этого - внутриполитическое противостояние, борьба за власть, агрессия со стороны правящей коалиции и правовой нигилизм. А также деятельность пятой колонны, желание угодить соседу», - считает он.

«Поэтому поводу даже устраиваются состязания. На самом деле происходит ревизия внешнеполитического курса, который стал заложником внутриполитической борьбы», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.