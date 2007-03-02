Ющенко и Саакашвили не смогли успокоить маленького ребенка

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Грузии Михаил СААКАШВИЛИ приняли участие в церемонии открытия нового помещения украинско-грузинской школы №41 имени Михаила Грушевского в Тбилиси.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе церемонии открытия В.ЮЩЕНКО отметил, что образование - это ключ к будущему, и образованные люди вооруженны перед вызовами мира. Он подчеркнул, что власть, как украинская, так и грузинская, не будет никогда жалеть средств на образование. В.ЮЩЕНКО напомнил, что первый Президент Украины Михаил Грушевский учился в грузинской школе, а нынешний Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ заканчивал украинский вуз.

«Я подталкиваю вас к легкой отгадке, как стать Президентом», - пошутил В.ЮЩЕНКО.

В то же время М.СААКАШВИЛИ вообще не смог сказать слова, поскольку его сын начал плакать, забирая микрофон, чтобы поиграться с ним. Его не утешил микрофон, который ему предложил В.ЮЩЕНКО, и он продолжал требовать микрофон, в который собирался говорить грузинский Президент.

Президент Украины подарил школе музыкальный центр, книги на украинском языке. Также на церемонии открытия шла речь, что Украина финансово помогала в сооружении здания школы.

В свою очередь Президент Грузии подарил школе автобус и сразу предложил детям покататься. М.СААКАШВИЛИ сел за руль, В.ЮЩЕНКО - рядом, и они повезли детей по улице Тбилиси.