Нашеукраинец отозвал свой иск к Морозу

Мукачевский горрайонный суд удовлетворил ходатайство представителя народного депутата, члена фракции “Наша Украина” Игоря КРИЛЯ об отзыве искового заявления и отмены решения суда от 22 января о запрещении председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ подписывать Закон «О Кабинете министров Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

В пресс-службе отметили, что в адрес парламента поступила копия постановления Мукачевского горрайонного суда на ходатайство представителя народного депутата И.КРИЛЯ об отзыве поданного искового заявления, оставление его без рассмотрения, отмены мероприятий обеспечения иска и признания незаконным постановления об обеспечении иска.

Рассмотрев это ходатайство 14 февраля, суд постановил оставить без рассмотрения исковое заявление И.КРИЛЯ в парламент и отменить запрет председателю Верховной Рады подписывать Закон «О Кабинете министров Украины», принятом на заседании Верховной Рады Украины 12 января текущего года. Этим же решением был отменен запрет Верховной Раде, ее аппарату, управлениям и службам, должностным и служебным лицам, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, подавать для опубликования и публиковать данный Закон.

Суд также признал недействительным постановление судьи Мукачевского горрайонного суда от 22 января о мерах по обеспечению искового заявления И.КРИЛЯ в связи с отменой мероприятий обеспечения иска.

Копию постановления Мукачевского горрайонного суда от 14 февраля 2007 года опубликовала газета "Голос Украины" 2 марта 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января председатель ВР А.МОРОЗ заявил, что «вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд запретил председателю Верховной Рады Украины А.МОРОЗУ подписывать принятый 12 января Закон “О Кабинете министров Украины”.

2 февраля Закон “О Кабинете министров Украины” был опубликован в парламентской газете “Голос Украины” и газете центральных органов исполнительной власти “Урядовий кур’єр”. Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады Украины А.МОРОЗА, датированная 21 декабря.