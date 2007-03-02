Луценко знает, что система Кучмы своих не сдает

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что в ближайшее время будут закрыты все уголовные дела и прекращен розыск лиц, которые занимали высокие должности во времена Президента Леонида КУЧМЫ.

Такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в эфире “5 канала”.

“Я уверен, что по очереди будут сняты все дела должностных лиц или розыск должностных лиц, занимавших высокие должности во времена КУЧМЫ. Потому что система КУЧМЫ восстанавливается, и своих не должна сдавать.", - сказал он.

В частности, экс-руководитель МВД прогнозирует, что будут закрыты уголовные дела против 1800 должностных лиц, в отношении которых правоохранительными органами были найдены доказательства и существуют подозрения об их причастности к разворовыванию государственного имущества. “Просто вопрос, кто первым добежит и предпримет соответствующие действия в генеральном могильщике Украины или в судах”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО

Комментируя решение о прекращении действия постановления о розыске экс-руководителя Государственного управления делами Игоря БАКАЯ, экс-министр высказал мнение, что это связано с бездеятельностью представителей Генпрокуратуры.

Он напомнил, что несколько месяцев назад представители И.БАКАЯ обратились в украинские суды с ходатайством о прекращении постановления о розыске их клиента. "При абсолютно очевидной бездеятельности прокуратуры, которая не защищала выдвинутые ею же обвинения на основе собранных нами материалов, такое решение было принято. БАКАЙ добился того чтобы он был снят с международного розыска. ", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он выразил сомнения, что И.БАКАЙ в ближайшее время будет добиваться рассмотрения обвинений по существу. “Он получил паспорт России, и, мне кажется, не очень хочет ехать в Украину. Но очень хочет ехать в Африку на охоту”, - добавил экс-министр.

Как сообщал УНИАН, 1 марта и.о. руководителя Национального центрального бюро Интерпола в Украине подтвердил, что ЦНБИ сняло с международного розыска бывшего руководителя Государственного управления делами при Президенте Украины Л.КУЧМЫ Игоря БАКАЯ и бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

27 февраля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не исключил, что будет закрыто дело в отношении бывшего председателя Сумской облгосадминистрации Владимира ЩЕРБАНЯ, поскольку следователь Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины не установил состава преступления в деле, которое было возбуждено в отношении него.