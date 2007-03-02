Соратник Мороза угрожает Ющенко введением войск

Антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске Верховной Рады в случае подписания его Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом в интервью газете “День”(№38 от 2 марта) заявил народный депутат, член фракции СПУ Василий ВОЛГА.

“Мы выполнять никакого указа о роспуске парламента не будем”, - сказал он. Народный депутат отметил, что в случае появления такого указа “все центральные органы исполнительной власти берутся под жесткую охрану войсками МВД”. “Войска МВД отработают в соответствии с Конституцией, сохраняя общественного спокойствие и конституционный порядок в стране”, - сказал В.ВОЛГА.

Кроме того, по словам народного депутата, после такого указа будет принято срочное решение Верховной Рады о том, что парламент не признает легитимными указы главы государства. При этом социалист отметил, что о таком сценарии, “возможно, другими словами, говорили и Николай АЗАРОВ, и Раиса БОГАТЫРЕВА, и премьер, и председатель Верховной Рады”.

По словам В.ВОЛГИ, антикризисная коалиция имеет информацию, что на Западной Украине готовятся принять решение не подчиняться Киеву и ввести в себя прямое президентское правление. “Если ЮЩЕНКО на это пойдет, то мы с вами будем иметь две страны ровно через две недели. Но я убежден, что Виктор ЮЩЕНКО на это не пойдет, и мы найдем компромисс”, - сказал он. Народный депутат также выразил сомнение, что В.ЮЩЕНКО “реально поставил себе за цель дестабилизацию ситуации в стране”.