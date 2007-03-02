Луценко обещает привести в Киев сотни тысяч людей

Экс-руководитель Министерства внутренних дел, лидер гражданского движения Народная самооборона Юрий ЛУЦЕНКО обещает приложить максимум усилий, чтобы привести в Киев «сотни тысяч людей».

Об этом он заявил вчера в эфире программы «Я так думаю» телеканала «1 + 1».

«Я сделаю все, чтобы столько людей, сколько захочет, сотни тысяч пришли под стены наших политиков, которые забыли о людях, и напомнили, – одни обещали единство демократических сил, другие обещали улучшение нашей жизни уже сегодня, поэтому надо отвечать за свои обещания», заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не призывает к досрочным выборам немедленно. «Я выступаю за то, чтобы сначала мы приняли новую Конституцию, которую больше не будет перетягивать, как канат, каждая новоизбранная власть. И после этого, абсолютно очевидно, провели выборы.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов гражданского движения «Народная самооборона».

27 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что после создания региональных организаций „Народной самообороны” весной запланировано провести “Марш справедливости” на Киев. Он рассказал, что для обсуждения организации Марша справедливости встречался с представителями всех политических сил, кроме Партии регионов, Социалистической и Коммунистической партий.