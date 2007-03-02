Янукович улетел в Одессу

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Как сообщал УНИАН, в ходе поездки премьер планирует ознакомиться с работой селекционно-генетического института Национального центра семеноводства и сортоизучения.

Также В.ЯНУКОВИЧ посетит Одесский морской торговый порт и проведет встречу с членами ученого совета Одесской национальной юридической академии.

В 16.30 запланирована пресс-конференция В.ЯНУКОВИЧА, которая пройдет в зале заседаний облгосадминистрации.