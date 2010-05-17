В НУ-НС решили, что Кабмин Азарова обречен на непопулярность

Правительство Николая АЗАРОВА обречено на непопулярность. Об этом заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ на встрече со студентами и преподавателями Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) во время заседания Дискуссионного клуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП, по мнению депутата, правительство, прибегая к реформам, вынуждено будет в связи с этим предпринимать непопулярные шаги, которые приведут к лишению его поддержки среди большинства украинского населения. Если же правительство воздержится от реформ, Украину ожидает ухудшение экономической ситуации, которое повлечет за собой падение доверия к нынешнему составу Кабмина. «Это правительство – правительство камикадзе в любом случае», - считает К.КУЛИКОВ.

В то же время он выразил сомнение в возможности оппозиции в данный момент аккумулировать большое количество сторонников на оппозиционные акции, а также исключил возможность каких-либо революционных событий в связи с этими акциями. «Люди не идут на митинги оппозиции. Весной невозможно делать какие-либо революции. Революции у нас происходят только осенью», - считает народный депутат.

К.КУЛИКОВ уверен, что осенью все будет зависеть от экономики: если будут наблюдаться признаки улучшения экономического положения, ждать каких-либо радикальных действий не стоит.

Комментируя уголовное дело в отношении Юлии ТИМОШЕНКО, К.КУЛИКОВ предположил, что оно только сыграет на руку оппозиционному политику. «Они сделают из нее оппозиционную икону, украинского Нельсона Манделу», - считает политик.

* * *МАУП является крупнейшим негосударственным вузом в стране. В академии обучается около 45 тыс. студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции со студентами филиалов Академии во всех регионах Украины.