Голову Юлии Тимошенко оценили в $50 тысяч (фото)
08:55, 02 марта 2007Политика
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Автор не хочет с ней расставаться
|Фото УНИАН
- Эту скульптуру я сделал еще до событий на Майдане, - поясняет автор, натирая бронзовую косу экс-премьера специальной мастикой. - Тогда Юлия Тимошенко только вошла в свой новый образ. А голову эту я делал два года.
По словам скульптора, у него не возникало желания презентовать эту работу прототипу. Да и продавать ее, говорит, не собирается.
- Я несколько лет назад занимался бумажной скульптурой, - поясняет мастер. - А на бронзу перешел совсем недавно. Поэтому выставочных образцов у меня мало, вот я и решил оставить «Юлю» для своей коллекции. Мне за нее уже предлагали 50 тысяч долларов, но я отказался.
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