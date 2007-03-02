Голову Юлии Тимошенко оценили в $50 тысяч (фото)

Украинский дом на 11 дней отдал свои площади под праздник скульптурной мысли. Украинские мастера - известные и не очень - выставили здесь лучшие работы.Самой оригинальной изюминкой выставки оказалась бронзовая голова Юлии Тимошенко работы Александра Лидаговского под непритязательным названием «Юля».

- Эту скульптуру я сделал еще до событий на Майдане, - поясняет автор, натирая бронзовую косу экс-премьера специальной мастикой. - Тогда Юлия Тимошенко только вошла в свой новый образ. А голову эту я делал два года.

По словам скульптора, у него не возникало желания презентовать эту работу прототипу. Да и продавать ее, говорит, не собирается.

- Я несколько лет назад занимался бумажной скульптурой, - поясняет мастер. - А на бронзу перешел совсем недавно. Поэтому выставочных образцов у меня мало, вот я и решил оставить «Юлю» для своей коллекции. Мне за нее уже предлагали 50 тысяч долларов, но я отказался.

Обком