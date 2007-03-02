Ющенко посетит Музей советской оккупации
Сегодня - второй день официального визита
Сегодня - второй день официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Грузию.
Как сообщал УНИАН, согласно плану визита, сегодня должна состояться встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Грузии Зурабом НОГАИДЕЛИ.
Кроме того, планируется участие главы Украинского государства в церемонии возложения цветов к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии. Также запланировано участие в официальной церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, нового помещения школы им. М.Грушевского, где преподавание ведется на украинском языке.
Кроме того, В.ЮЩЕНКО планирует посетить Музей советской оккупации.
Как сообщалось, вчера в рамках этого визита Президент Украины В.ЮЩЕНКО и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписали соглашения между Украиной и Грузией о взаимной правовой охране географических обозначений для вин, спиртных напитков и минеральных вод.
Также Президенты Украины и Грузии провели совместную пресс-конференцию.
Кроме того, Президент Украины В.ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО посетил Тбилисский академический театр оперы и балета имени Захария Палиашвили.