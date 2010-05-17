Янукович и Медведев пишут план на 10 лет вперед

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ считают необходимым разработать и принять межгосударственную программу социально-экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время третьего заседания Украинско-Российской Межгосударственной комиссии, которая проходит в Киеве под председательством глав двух государств.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что такая программа станет действенным механизмом развития стратегического сотрудничества между двумя государствами, а также позволит усовершенствовать международно-правовой механизм реализации положений «Большого договора» от 1997 года между Украиной и Россией.

«Мы такую программу уже начали готовить. Она в стадии разработки», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ согласился с Президентом Украины.

«Это правильно. Планы необходимо готовить с определенной перспективой», - заметил Президент РФ.