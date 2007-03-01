В Плоцке ждут приезда Ющенко

Встречу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с его польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ запланировано провести 7 марта в городе Плоцк.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по официальному сообщению канцелярии Президента Польши, основной темой встречи будет энергетическое сотрудничество, в частности вопрос относительно трубопровода Одесса-Броды. Предусматривается, что президенты посетят резиденцию польского нефтеконцерна "Орлен" в Плоцке.

Также сообщается, что В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ планируют обсудить совместную организацию чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В.ЮЩЕНКО находился в Польше с визитом в мае прошлого года. Тогда главной темой переговоров также было энергетическое сотрудничество, а также поддержка Польшей проевропейской политики Киева.