Мэр Черновцов призывает власть и оппозицию объединиться

Городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК убежден, что в ситуации, которая сложилась с жилищно-коммунальными тарифами в государстве, „Президент, правительство, Верховная Рада и оппозиция должны не искать крайнего, а объединить усилия для выработки и реализации действенной программы реформирования ЖКХ, обеспечения населения качественными коммунальными услугами”. Об этом мэр города заявил на сессии Черновицкого городского совета, который по предложению фракции БЮТ создал комиссию по проверке целесообразности повышения коммунальных тарифов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ФЕДОРУК считает, что такую позицию поддержат мэры всех украинских городов, независимо от их партийной принадлежности и политических симпатий.

По его мнению, „жилищно-коммунальное хозяйство, которое десятки лет было заложником политики и не получало надлежащих средств для развития, в настоящее время находится на грани гибели”. А нынешняя ситуация в ЖКХ, по убеждению Н.ФЕДОРУКА, фактически, стала “вопросом номер один государственной безопасности”.

В то же время Н.ФЕДОРУК отмечает, что, внедряя экономически обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, государство должно обеспечить выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным категориям граждан.

Н.ФЕДОРУК также убежден, что Черновцы могут стать хорошим примером того, „как не нужно политизировать экономические проблемы, которые нуждаются в комплексном решении”. По его словам, у населения постепенно формируется осознание того, что дешевые тарифы выгодны только богатым.

Справка УНИАН. Нынешнего внепартийного председателя Черновцов Н.ФЕДОРУКА, который на выборах 2006 года году в четвертый раз подряд стал мэром города, активно поддержал БЮТ. Из 60 депутатских мандатов в городском совете 23 принадлежит этой политической силе, 14 – „Нашей Украине”, 11 – Партий регионов, 5 - СДПУ(о), по три - СПУ и „Вече”.