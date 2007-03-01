Балога советует регионалам прочитать хоть одну книгу

Инициаторы досрочных и одновременных выборов Верховной Рады и Президента Украины, объявив эту удивительную с точки зрения права идею, добровольно выставили себя на посмешище. Об этом заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, комментируя объявление о подготовке соответствующего законопроекта народного депутата от Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по мнению В.БАЛОГИ, «это иллюстрация правового невежества в стане «регионалов», что должно подвигнуть партийное руководство организовать курсы конституционного ликбеза для своих подчиненных».

В то же время, глава Секретариата Президента указал на четкие нормы Основного Закона, которые регламентируют порядок проведения досрочных парламентских и президентских выборов. «В частности, это положение о том, что внеочередные выборы в Верховную Раду назначает именно глава государства и никто другой. Более того, и парламент не может самораспуститься или назначить собственные досрочные выборы. То есть, законотворческое соло депутата КИСЕЛЁВА является ни чем иным как преднамеренной дезориентацией общества», – отметил В.БАЛОГА.

По мнению главы Секретариата, объявление о намерении вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об одновременных парламентских и президентских выборах “продиктовано стремлением стать известным любой ценой”. “Еще до недавнего времени народный депутат КИСЕЛЁВ не был замечен в какой-то серьезной парламентской активности. Выдвинув абсурдную, но громкую идею, он только поднял информационную пену. Это пиарный фальстарт», – считает В.БАЛОГА.

Всем авторам идеи провести в сентябре выборы Верховной Рады и Президента Украины В.БАЛОГА порекомендовал «прочитать, по крайней мере, одну книгу – Конституцию. Это хотя бы оградит излишне рьяных политиков от народных насмешек».