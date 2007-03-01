Наша Украина: правительство разрушает систему госуправления

Фракция «Наша Украина» заявляет, что нормотворческая деятельность правительства Виктора ЯНУКОВИЧА все больше выходит за рамки права, наносит вред интересам граждан и разрушает систему государственного управления.

Об этом идет речь в заявлении фракции “Наша Украина”, переданном агентству УНИАН.

“Наша Украина” отмечает, что постановлением №83 от 31 января 2007 года Кабинет Министров установил, что местным общинам, в которых население и бюджетные учреждения уплатили за газ менее 90 процентов от надлежащих сумм, не будет в полном объеме перечисляться дотация выравнивания. Такие местные общины получат средства из государственного бюджета только в декабре, когда использовать их будет практически невозможно. Во фракции “Наша Украина” считают, что таким решением правительство фактически блокирует предоставление этих средств всем местным общинам, ввиду того, что уровень платы за газ населением Украины в январе составлял 51 процент, а бюджетными организациями – 41 процент.

“Правительство не может не понимать, что ни граждане, ни бюджетные учреждения просто не могут довести уровень платежей до 90 процентов, потому что именно Кабинет Министров уже сделал все, чтобы у них не было для этого средств. Чем платить за газ бюджетным учреждениям, если правительство не предоставляет местным бюджетам достаточных средств для оплаты энергоносителей, а теперь еще и хочет отобрать дотацию выравнивания? И как, по мнению правительства, местные власти должны «выбивать» деньги у стареньких бабушек или у детских садиков?”, - говорится в заявлении.

В “Нашей Украине” считают, что следствием такой политики станет невыполнение местных бюджетов и банкротство коммунальных предприятий. Члены фракции также обращают внимание на то, что дотации выравнивания установлены для каждого города или района законом о государственном бюджете, и правительство не имеет права подвергать их ревизии. Действия правительства в “Нашей Украине” расценивают как прямое нарушение конституционных прав граждан и бюджетного законодательства.

Авторы заявления также подчеркивают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встал на защиту конституционных прав граждан и в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106 Конституции Украины 23 февраля отменил постановление правительства №83. Одновременно Президент обратился в Конституционный Суд с просьбой признать это постановление неконституционным.

“Ввиду неоднократных попыток правительства не выполнять указы Президента, изданные в четком соответствии с Конституцией, фракция «Наша Украина» подчеркивает – постановление №83 отменено, и дотация выравнивания должна поступать местным общинам в полном объеме. Отныне любые попытки правительства присвоить или придержать средства местных бюджетов будут рассматриваться не иначе, как нарушение Конституции и законов”, - заявляет “Наша Украина”.

Члены фракции “Наша Украина” подчеркивают, что Украине не нужно правительство, которое постоянно нарушает законодательство и права граждан. “Если члены правительства и правящая коалиция в Верховной Раде не способны этого понять, их на досрочных парламентских выборах исправит украинский народ”, - подчеркивают в “Нашей Украине”.