Не стоит ждать быстрого прорыва в украинско-российских отношениях

Генеральный директор Информационно-аналитического Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете Алексей ВЛАСОВ считает, что не стоит ожидать быстрого прорыва в украинско-российских отношениях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Не надо рассчитывать на то, что за 2-3 месяца изменится то, что копилось годами. И по взмаху волшебной палочки мы станем такими друзьями, что водой не разлить», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, российско-украинские отношения должны превратиться в общественный проект, потому что пока развитием этого вопроса занимаются только политические элиты.

По его словам, если изменения в отношениях двух стран не будут сопровождаться изменениями в информационной политике двух стран и, как следствие, изменениями в восприятии друг друга, то «удачи не видать».

«Может возникнуть очередной нерешенный газовый вопрос, повернется информационная политика внезапно боком, то сразу выясниться, что произошла не перезагрузка украинско-российских отношений, а так - временное потепление, которое может смениться похолоданием», - считает А.ВЛАСОВ.

По его мнению, если будут восстановлены доверительные отношения на уровне российского и украинского социума, то ситуация сложится совсем по-другому.

Эксперт также отметил, что ожидает от ближайших российско-украинских переговоров изменений в гуманитарной, образовательной и социокультурной сферах.

А.ВЛАСОВ считает, что без таких изменений будет сложно достичь устойчивого продвижения вперед в отношениях двух стран.