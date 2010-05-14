США поддержат оборонную реформу в Украине

Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать поддерживать Украину в проведении оборонной реформы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом сегодня в Киеве заявил заместитель министра обороны США, посол Александр ВЕРШБОУ на встрече с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра обороны Украины Григорий ПЕДЧЕНКО, директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Виктор КОРЕНДОВИЧ, директор Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Виктор СМИРНОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ и другие должностные лица.

В начале встречи А.ВЕРШБОУ передал М.ЕЖЕЛЮ поздравление от министра обороны США Роберта ГЕЙТСА и подтвердил стратегический характер сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной.

“На протяжении последних нескольких лет сотрудничество между нашими странами несколько замедлилось, но мы надеемся, что мы сможем возобновить традиционно тесные и плодотворные отношения”, - подчеркнул заместитель министра обороны США.

Он также добавил, что правительство США будет продолжать поддержку стремлений Украины в проведении оборонной реформы. “Сегодня важным является четко определить наши приоритеты сотрудничества и повысить уровень эффективности проведения мероприятий двустороннего военного сотрудничества”, - отметил А.ВЕРШБОУ.

М.ЕЖЕЛЬ поддержал эту позицию и отметил, что Украина высоко ценит ту помощь, которую предоставляют США в вопросах реформирования и развития украинской армии. В частности, в рамках программы материально-технической помощи FMF и Международной программы военного образования и подготовки IMET.

Знакомя представителей американской делегации с главными задачами, стоящими перед руководством Министерства обороны Украины, М.ЕЖЕЛЬ подчеркнул, что на сегодня необходимо активизировать процесс реформирования и развития Вооруженных Сил Украины.

Во время встречи стороны коснулись многих вопросов двустороннего украинско-американского сотрудничества. Так, были намечены практические шаги относительно активизации совместной работы по утилизации ракетного топлива, хранящегося в Украине. “Мы очень рассчитываем на помощь американской стороны в этом вопросе”, - подчеркнул министр обороны Украины.

Не оставили М.ЕЖЕЛЬ и А.ВЕРШБОУ вне поля зрения и вопрос проведения в этом году как международных, так и совместных украинско-американских учений на территории нашего государства. В этом контексте было отмечено, что проведение международных учений на территории Украины в 2010 году, учитывая последствия финансово-экономического кризиса, будут способствовать повышению полевой выучки и боеспособности подразделений Вооруженных сил Украины.

Также были обсуждены возможные направления сотрудничества в вопросах технического переоснащения Военно-Морских Сил ВС Украины, в частности, в рамках подготовки к возможному участию в антипиратских операциях.

Обсуждая состояние сотрудничества Украины с НАТО, А.ВЕРШБОУ высоко оценил участие Вооруженных сил Украины в международных миротворческих операциях под руководством Альянса, в частности, антитеррористической операции НАТО в Средиземном море “Активные усилия”.

“Украина является предсказуемым партнером и выполняет все взятые на себя международные обязательства”, - отметил в ответ М.ЕЖЕЛЬ.

В конце встречи М.ЕЖЕЛЬ и А.ВЕРШБОУ выразили уверенность, что развитие двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и США будет динамично развиваться.