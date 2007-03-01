Симоненко придумал новое название коалиции

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что парламентская коалиция должна называться коалицией “Развития и прогресса”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

“Я буду доволен, если мы как можно скорее сменим название нашей коалиции с антикризисной, например, на коалицию “Развития и прогресса”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, с принятием Программы социально-экономического развития страны на период до 2011 года, в разработке которой принимали участие представители всех политических сил, которые создали антикризисную парламентскую коалицию, “будет завершен первый, именно антикризисный этап нашей деятельности”.

П.СИМОНЕНКО отметил, что за это время совместными усилиями правительства и антикризисной коалиции была восстановлена управляемость государством, наведен порядок в бюджетной сфере, решены вопросы по преодолению энергетического кризиса, который возник из-за нерадивой и непрофессиональной политики “помаранчевых” сил, осуществлены необходимые шаги к налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между КМУ и местными органами власти, наметилась положительная динамика социально-экономических преобразований.

По убеждению П.СИМОНЕНКО, конкретные и действенные предложения коммунистов “существенно повысили эффективность работы парламентской коалиции и Правительства, пригодились при решении многих проблем в интересах людей, способствовали преодолению критических кризисных явлений в государстве и обществе”.

В то же время П.СИМОНЕНКО отметил, что новые перспективы требуют более тесного сотрудничества партнеров по коалиции. Также, по его мнению, “следует ожидать присоединения к коалиции тех, кто в силу различных обстоятельств еще не приобщился к нашим рядам”. Что касается названия коалиции, то оно, по словам П.СИМОНЕНКО, должно отвечать тем задачам, которые стоят перед государством.