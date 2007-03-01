Чорновил видел, как плакала Тимошенко

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) считает, что БЮТ подписал соглашение об объединенной оппозиции с блоком «Нашей Украиной» с целью расколоть его.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал, комментируя соответствующие соглашение между БЮТ и «Нашей Украиной».

Депутат отметил, что такой союз создается уже не в первый раз, однако не понятно, за что эти силы собираются бороться, поскольку собственные интересы этих сил не очень-то и пересекаются. «Лишь четко заявлено, против кого будут “дружить” БЮТ и “Наша Украина”. Естественно, против антикризисной коалиции. Чтобы, как говорит Юлия ТИМОШЕНКО, ее свергнуть», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, ни один нормальный, долговременный союз не может существовать на такой основе. «Если учесть, что свалить никого не удастся, поскольку придется жить по Конституции, то конец этого оппозиционного альянса абсолютно прогнозированный. Очень скоро начнутся личные обиды, упреки - вы обещали это сделать, но не сделали, давали обязательства, однако не выполнили их. Но главное - произойдет конфликт реальных интересов», - считает депутат.

Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что БЮТ стремиться быть единственной оппозиционной силой.

«С БЮТ все ясно: Ю.ТИМОШЕНКО хочет приобрести серьезный политический вес в государстве. Она не настолько примитивна, как многие думают о ней в "Нашей Украине", чтобы зациклиться лишь на одном варианте - свержении правительства В.ЯНУКОВИЧА», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

«Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно понимает, что это лишь пропагандистский ход. Ее основная цель - быть "намбер ван" в оппозиции. Для этого нужно избавиться от проблемы, которая называется "Наша Украина"», - подчеркнул депутат Партии регионов.

По его мнению, есть два варианта ее решения: «первый: полностью поглотить "Нашу Украину", как это БЮТ сделал с партией "Реформы и порядок". По сути, Ю.ТИМОШЕНКО полностью интегрировала Виктора ПИНЗЕНИКА с компанией, не дав даже каких-то серьезных обещаний на будущее».

«Второй: стимулировать раскол фракции "Наша Украина" и "съесть" ее по частям. Например, тот же Народный рух уже поплыл в сторону БЮТ и, наверное, будет полностью ликвидирован в ближайшее время. То же произойдет и с другими структурами», - добавил он.

Он считает, что оставшуюся часть подтолкнут к присоединению к антикризисной коалиции, например, «группу Анатолия КИНАХА».

«Еще раз подчеркну: раскол фракции "Наша Украина" вполне возможен. Институт императивного мандата, закрепленный в Конституции, не предусматривает ситуации, когда распадается избирательный блок. Поэтому на базе "Нашей Украины" вполне могут быть созданы две-три фракции. Это нигде не выписано, однако нет ни одной законодательной нормы, которая бы запрещала сделать подобный шаг. Ну а тех, кто останется после раскола, – назовем их условно "любі друзі" - просто добить под конец окончательно. Вместе с Президентом, поскольку все знают цену ее клятв верности Виктору ЮЩЕНКО», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

«Я слишком хорошо помню историю взаимоотношений Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО и, откровенно говоря, никогда не поверю в ее "большую любовь". Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО - это женщина, которая никогда не прощает. А В.ЮЩЕНКО неоднократно делал вещи, которые по отношению к женщине в политике, и не только в политике, делать нельзя», - сказал депутат.

«Когда Ю.ТИМОШЕНКО сняли с должности вице-премьера, он клялся, что никогда не подпишет соответствующее представление, но подписал задним числом. Потом в день ее ареста присоединился к знаменитому "заявлению трех". А когда он ее публично унизил в 2002 году во время спикериады? Я видел, как она плакала. Такое никогда не прощается. Ее цель сегодня - стать первой в оппозиции и второй в государстве. После премьер-министра…», - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля БЮТ и “Наша Украина” подписали соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.