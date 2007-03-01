Ющенко помнит, что в политике никогда не говорят ”никогда”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценивает заявления о досрочных президентских и парламентских выборах как шантаж, провокацию и психологическое давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси.

В.ЮЩЕНКО отметил, что каждая инициатива должна основываться на законе, и напомнил, что процедура объявления президентских и парламентских выборов четко выписана в Конституции, поэтому он даже не хочет на этом останавливаться.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, сегодняшняя ситуация в Украине нуждается в диалоге и консолидации политических сил.

По словам Президента, не стоит ожидать, что результаты досрочных выборов изменят ситуацию в стране, поскольку общественные настроения свидетельствуют о том, что останутся те же политические стороны, которые должны договариваться. Поэтому досрочные выборы В.ЮЩЕНКО называет «дорогой в никуда».

Он отметил, что сегодня в Украине впервые к власти пришли две политические силы, а не одна, причем эти силы имеют полярные взгляды на многие вопросы.

По его мнению, если стороны начнут говорить о вызовах, которые стоят перед Украиной, то и Партию регионов - с одной стороны, и «Нашу Украину» и БЮТ – с другой, может многое объединить.

«Диалог взаимопонимания - это то, что дает ответ. Все остальные - это провокация, шантаж, психологическое давление, которые будут безрезультатными», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что предложения наподобие предложения заместителя лидера фракции Партии регионов Василия КИСЕЛЁВА отвлекают политику от решения неотложных вопросов в стране.

В то же время Президент отметил: «Хотя я помню, в политике никогда не говори «никогда».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля заместитель председателя фракции Партии регионов В.КИСЕЛЁВ заявил, что в пятницу, 2 марта, намерен зарегистрировать в ВР проект документа об одновременном проведении президентских и парламентских выборов. Проектом документа предусматривается, что одновременные выборы будут проведены 30 сентября 2007 года.