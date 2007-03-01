Янукович не смог произнести фамилию немецкого президента

Для выступления Виктора Януковича перед немецкими бизнесменами, которая состоялась вчера в Берлине, написали текст на десять страниц, где даже расставили знаки ударения.

Однако премьеру хотелось быть оригинальным. И в ответ на вступительное слово немцев об имеющихся проблемах он заявил: "Если мы с вами решим все вопросы, то нам не будет чем заниматься... Так или нет? Потому мы здесь собрались, чтобы получить удовольствие от работы!".

Дальше Янукович решил вернуться к заготовленной речи, где с ним случилось несчастье – он не осилил немецкие фамилии.

"Я сегодня рассказал госпожа Меркель, что в прошлом году был в Берлине как украинский оппозиционер, и никто не мешал мне посмотреть на город глазами обычного человека", - начал Янукович.

"Меня поразил прогресс, это все напоминает Киев, где также много строительных площадок. И здесь тяжело согласиться..., - Янукович запнулся, - точнее, тяжело не согласиться с немецким президентом Рихардом фон Вайце..."

В воздухе на долю секунды повисла тишина. Немцы, которые слушали это через наушники, ничего не поняли, но лица некоторых членов украинской делегации стали зелеными. Янукович пошел на второй штурм этого имени: "...фон Вай-цер-бергом, который сказал, что к украшениям Германии принадлежат ее города".

Янукович так и не понял, что пополнил свою копилку дежурным конфузом – в Германии никогда не было президента "фон Вайцерберга", а был Рихард фон Вайцзеккер, которого, очевидно, и имел в виду украинский премьер.

Украинская правда