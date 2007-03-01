Тимошенко кует политический капитал в Америке (фоторепортаж)

Юлию ТИМОШЕНКО в США принимают на таком уровне, будто она является государственным деятелем Украины. Причем наивысшего звена. По мнению обозревателей, это может свидетельствовать о намерениях США дать сигнал Виктору ЯНУКОВИЧУ о признании фактического лидера украинской оппозиции и поддержке, которой может ожидать ТИМОШЕНКО со стороны американских правительственных чиновников. И одновременно Виктору ЮЩЕНКО - о том, что у него уже появился серьезный конкурент на будущих президентских выборах.

В программе визита Юлии ТИМОШЕНКО выступление в Центре стратегических и международных исследований - неправительственной организации, советником которой является известный политолог Збигнев БЗЕЖИНСЬКИЙ. В состав наблюдательного совета Центра стратегических и международных исследований входит прежний Госсекретарь США Генри КИСИНДЖЕР. В этом центре в декабре прошлого года во время своего визита в США выступал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Встреча с бывшим Госсекретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ в Национальном демократическом институте, интервью газете «Вашингтон пост» и телеканалу Си-Эн-Эн. Встреча вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ и сенатором Ричардом ЛУГАРОМ, конгрессменами, представителями украинской диаспоры, с представителями Вашингтонской деловой группы, в которую входят компании, которые ведут бизнес в Украине. Также у ТИМОШЕНКО запланирована встреча с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС.

Отвечая журналистам на вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи с М.Олбрайт возможность проведения досрочных парламентских выборов, Ю.Тимошенко подчеркнула, что на встрече речь шла "о реальных шагах нового правительства, о реальных попытках консолидировать власть в руках одной политической команды". «Мы получили чрезвычайно позитивную поддержку объединению демократических сил. Собственно, и досрочные выборы имеют целью консолидировать работу демократических сил – как до выборов, так и после них», - сказала она.

Подытоживая встречу с одним из руководителей программы "вызовы тысячелетия", которая работает в США, Ю.Тимошенко подчеркнула, что эта программа имеет уникальные по своему объему фонды для социальных программ во многих странах мира. Лидер БЮТ выразила мнение, что эта программа на грантовой основе могла бы действовать и в Украине.

«Это может быть полномасштабная программа по переоснащению, модернизации и реконструкции коммунальных сетей в Украине», - сказала она. В частности, это может касаться, по ее словам, «теплоснабжения и горячей воды». «Мы говорили, - сообщила Ю.Тимошенко, - о возможности выделения грантов в больших объемах, с тем, чтобы при реформировании коммунального сектора в стране груз этих реформ взяло на себя государство, а не люди, простые граждане».

На встречах с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ и госсекретарем Кондолизой РАЙC ТИМОШЕНКО собиралась, как она сказала журналистам, обсудить проблемы энергобезопасности в Европе и политическую ситуацию в Украине. “Я донесу на этих встречах до руководителей США информацию о том, что сегодня происходит в Украине. Это будет виденье реалий нашей жизни оппозицией и виденье нашего выхода из ситуации”, - добавила лидер БЮТ.

Интересно, что ответ посла США в Украине Уильяма Тейлора на письмо нардепов от парламентского большинства относительно причастности Юлии ТИМОШЕНКО к делу Павла ЛАЗАРЕНКО, якобы, установленной американским судом, появился на второй день визита лидера БЮТ в США. В письме посла утверждается, что "ТИМОШЕНКО не была участником процесса в следствии или судебном преследовании Павла ЛАЗАРЕНКО", и точка. Совпадение?

Фото УНІАН