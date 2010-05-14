БЮТ потерял руководство Киевской областью

Председателем Киевского областного совета избран Александр КАЧНЫЙ, его первым заместителем – Юрий ПАВЛОВ и заместителем – Виталий ЯЛОВЕНКО.

Соответствующие решения были приняты сегодня на 31-й сессии облсовета 5-го созыва, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Ранее председателем облсовета был Владимир МАЙБОЖЕНКО, а его заместителями - Лариса ПИОТРОВИЧ и Олег КАЛЕНИК (все - фракция БЮТ).