БЮТ потерял руководство Киевской областью
16:35, 14 мая 2010Политика
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В верхушке облсовета - три замены
Председателем Киевского областного совета избран Александр КАЧНЫЙ, его первым заместителем – Юрий ПАВЛОВ и заместителем – Виталий ЯЛОВЕНКО.
Соответствующие решения были приняты сегодня на 31-й сессии облсовета 5-го созыва, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
Ранее председателем облсовета был Владимир МАЙБОЖЕНКО, а его заместителями - Лариса ПИОТРОВИЧ и Олег КАЛЕНИК (все - фракция БЮТ).
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