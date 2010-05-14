Эксперт советует Тимошенко держать электорат в тонусе

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что команда лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО постепенно теряет в динамике политической коммуникации, поскольку оппозиция ставит перед собой «глобальную задачу», но не имеет ни стратегии, ни тактических схем для ее реализации.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно деятельности оппозиции в парламенте.

«То, каким образом фракция БЮТ сдает свои позиции в парламенте, не достигнув желаемых результатов в процессе перераспределения комитетских должностей, вместо того, чтобы инициировать принятие закона об оппозиции, свидетельствует о моральной неготовности окружения Ю.ТИМОШЕНКО работать в жестких условиях противостояния с властью», - считает эксперт.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, главной политтехнологической задачей оппозиции остается поддержка на высоком уровне политического тонуса своих избирателей. «Перед ТИМОШЕНКО, очевидно, не стоит задача сдерживания своего электората. Однако, при высоких темпах интеграции Партии регионов во власть, оппозиция теряет ресурсы – финансовые, организационные, человеческие. Это значит, что главной краткосрочной задачей команды БЮТ остается поддержка высокого тонуса собственного избирателя и возможные попытки подбора отколовшегося от их союзников по оппозиции электората», - считает В.БАЛА.