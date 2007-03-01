Янукович создал еще два министерства

Правительство сегодня на заседании приняло решение о создании Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ.

По его словам, при обсуждении необоснованного повышения тарифов звучали «абсурдные идеи» возложить установление тарифов на какую-то одну комиссию, к примеру, НКРЭ. По его мнению, такой орган не смог бы осуществлять эффективное регулирование этой сферы, поскольку в каждом регионе свои специфики и особенности. К примеру, отметил Н.АЗАРОВ, если брать тарифы на холодную воду, то в одном регионе местный бюджет может дотировать водоканал, в другом водоканал может находиться в убытке, еще в каком-то регионе затраты водоканала могут стопроцентно быть учтены в тарифе на воду. «Определять тарифы на услуги ЖКХ из одного центра - нереально», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его данным, будет выработана общая методология формирования тарифов, которая будет понятна населению.

На вопрос, может ли возглавить одно из этих министерств вице-премьер, министр по вопросам строительства архитектуры и ЖКХ Владимир РЫБАК, Н.АЗАРОВ ответил: “Не знаю, где он там останется. Я думаю, у него большое желание остаться чисто вице-премьером, мне так кажется. Но это мы у него спросим. Сегодня принято решение только организационное по созданию этих двух министерств”.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине функционирует Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.