Наша Украина признала Черновецкого своей ошибкой

Партия “Наша Украина” заявляет, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен нести политическую ответственность “за предательство интересов киевлян”, и что его отставка является вопросом времени.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии "Наша Украина" по поводу последних высказываний Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что он разрывает всякие политические отношения с «Нашей Украиной».

“Невозможно разорвать то, чего уже давно не существует”, - отмечается в связи с этим в заявлении. Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ также напоминают, что 3 февраля Киевская городская организация партии “НУ” приняла резолюцию об оппозиционности к столичной власти.

“Превратив аппарат Киевской городской администрации в собственный семейный клан, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ бесконтрольно взялся властвовать и “дерибанить” землю и имущество киевской общины. А немотивированное и головокружительное завышение Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и его соратниками тарифов еще будет нуждаться в правовой, уголовной и психиатрической оценке”, - говорится в заявлении “Нашей Украины”.

Авторы документы отмечают, что партия уже давно находится в оппозиции к “хищнической” политике хозяйствования Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. “Мы признаем свою ошибку, когда внесли его фамилию в список избирательного блока “Наша Украина”, - отмечается в заявлении.

“Заявляем, что такого горе-мэра украинская столица еще не знала. За предательство интересов киевлян он должен понести политическую ответственность”, - убеждены в “Нашей Украине”.