Томенко требует четкой логики в контактах власти со СМИ

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за предоставление парламенту права на более значительный контроль за деятельностью государственных институтов, работающих в сфере масс-медиа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на тему «Проблемы усовершенствования законодательного обеспечения деятельности средств массовой информации».

Н.ТОМЕНКО отметил, что парламент сегодня не имеет никаких механизмов влияния на медиа-рынок и СМИ. «Если парламент не может никоим образом реагировать на деятельность Нацсовета, Госкомтелерадио и ряда других институтов, тогда возникает вопрос, зачем парламент нужен. Может, вообще запретить ему этой сферой заниматься», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам заместителя председателя ВР, все должны четко понимать, что существует ответственность перед парламентом всех государственных институтов, которые работают в сфере медиа. «И эта ответственность должна быть адекватно прописана в законе», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что сегодня беспокоит то, что допускаются незапланированные проверки деятельности средств массовой информации. «Нужно иметь четкую и понятную логику – при каких обстоятельствах институты власти входят в контакт со СМИ. Мы должны знать правила игры и какой результат может быть для СМИ вследствие таких проверок», - сказал Н.ТОМЕНКО.