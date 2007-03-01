Грач обозвал Огрызко русофобом

Народный депутат Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ отмечает, что в Конституции Автономной Республики Крым сказано, что автономия имеет полное право на межрегиональное сотрудничество с другими государствами и на открытие своих представительств. Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Л.ГРАЧА относительно недавних высказываний и.о. министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО в адрес парламентария.

Как отмечает пресс-служба Л.ГРАЧА, «Заявление господина ОГРЫЗКО о том, что открытие представительства Крыма в Москве противоречит законодательству Украины, вызывает, по меньшей мере, удивление». При этом пресс-служба подчеркивает, что "прежде чем делать поспешные заявления о знании или незнании народным депутатом Л.ГРАЧЕМ законодательства Украины", и.о. министру иностранных дел Украины следовало бы ознакомиться с Конституцией АРК, законность положений которой юридически подтверждена решением Конституционного Суда Украины.

Как подчеркивается в комментарии Л.ГРАЧА, Крымская автономия согласно Конституции (ст. 18, ст.20) «имеет право на межрегиональное сотрудничество с другими государствами и на открытие своих представительств».

При этом Л.ГРАЧ обвинил В.ОГРЫЗКО в русофобии. "Во всей этой истории с громкими антикрымскими заявлениями исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства страны прослеживается в первую очередь его русофобский характер. Чуть ли не любое событие, касающееся взаимоотношений Украины и России, Крыма и Москвы, в МИД Украины готовы искажать, интерпретировать, перефразировать, подавать под углом международных скандалов, - заявляет лидер крымских коммунистов. - Такая политика находится в полном отрыве от общественных настроений, а потому она есть ущербная и тупиковая".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля и.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО сказал, что открытие представительства Крыма в России, о котором заявлял нардеп Л.ГРАЧ, противоречит законодательству Украины. "Вызывает удивление, что один из народных депутатов не совсем знает действующее законодательство Украины, в котором четко записано, что субъекты федерации иностранных государств не имеют права открывать свои представительства в Украине, так же не имеют права открывать свои представительства за границей области, АРК, то есть административные субъекты, которые есть на территории Украины", - сказал В.ОГРЫЗКО. При этом он отметил, что региональные представительства иностранных государств могут быть лишь в виде торговых миссий.