Депутаты Северодонецка просят Януковича пустить Лужкова в Украину

Вчера депутаты Северодонецкого городского совета (Луганская область) приняли обращение к президенту Виктору Януковичу с просьбой снять с мэра Москвы Юрия Лужкова статус персоны нон грата в Украине. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Украина". Как известно, 12 мая 2008 года Служба безопасности Украины ввела бессрочный запрет на въезд в страну господина Лужкова. Это было сделано в ответ на высказывания мэра Москвы во время празднования 225-летия российского Черноморского флота в Севастополе. Тогда господин Лужков заявил о том, что Россия должна добиться возвращения Севастополя под свою юрисдикцию.

Авторы обращения из блока Натальи Витренко считают, что Юрий Лужков играет большую роль в развитии экономических, социально-культурных и научных связей между Украиной и Россией. "Мы уверены – это (разрешение на въезд господина Лужкова в Украину) станет не только дружественным дипломатическим шагом в отношениях с нашим стратегическим партнером – Россией, но и положительно отразится на целом ряде регионов Украины, в частности на нашем городе",– говорится в обращении.

Как рассказала начальник пресс-службы Северодонецкого горсовета Елена Соловьева, вопрос о господине Лужкове не стоял в повестке дня сессии и был внесен депутатами уже в ходе вчерашнего заседания. По информации госпожи Соловьевой, обращение поддержал 41 депутат из 43 присутствовавших на сессии (всего в горсовете 55 депутатов). От голосования воздержалась фракция БЮТ, в которую входят два человека. "В свое время на съезде в Северодонецке, который проводила Партия регионов, Юрий Лужков призывал к разъединению Украины. Для нас это неприемлемо. Мы не проголосовали `против` только потому, что Лужков – почетный гражданин Северодонецка",– пояснил позицию фракции БЮТ ее глава Сергей Самарский.