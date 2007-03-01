Корж расскажет о планах министерства. Пресс-конференция в Киеве

Пресс-конференция при участии министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктора Коржа на тему: «Итоги деятельности Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по реализации социально-экономической политики в 2006г. и определение заданий на 2007г.» состоится 2 марта в 14-00 («Укринформ», ул. Б. Хмельницкого 8/16). Телефоны: 289-95-05 и 8 (097) 353-26-17.