В Житомире создали Комитет защиты Украины

Сегодня в Житомире представители 13 политических партий и общественных организаций образовали Житомирский областной Комитет защиты Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации ВО "Свобода", которая стала инициатором учредительного собрания комитета.

В комитет вошли представители житомирских областных организаций ВО "Свобода", Общества возрождения украинской нации, УРП "Собор", "За Украину!", КУН, Украинской платформы, областной организации Союза художников Украины, общественной организации "За поместную Украину!", Батькивщины молодой, Житомирского братства ОУН-УПА, "Просвиты", Партии "Реформы и порядок", а также Общества политзаключенных и репрессированных.

В планах новосозданной структуры - "подготовка списков для люстрации представителей действующей власти" .

В принятой Декларации отмечается, что в условиях “широкомасштабного наступления на жизненно важные национальные интересы Украины, задачи Комитета будут заключаться в координации на территории Житомирской области народного движения сопротивления".

Также говорится, что это движение будет направлено на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и отстаивания основополагающих свобод и достоинства граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав.

Кроме этого, областной комитет планирует выступать за "прекращение антиукраинской гуманитарной политики и сохранение евроатлантического выбора Украины ".

В планах новосозданной структуры – “отпор попыткам установления иностранного контроля над стратегическими предприятиями и отраслями промышленности Украины и противодействие коррупции”.

В Декларации речь идет также о недопущении политической цензуры и преследования журналистов, отмечается необходимость восстановления национальной памяти, чествования борцов за свободу Украины, ликвидации символов тоталитаризма.

Свою деятельность комитет пообещал разворачивать исключительно в правовом поле, определенном Конституцией Украины, и строить ее на принципах открытости, равноправного партнерства и "отказа от взаимной борьбы".

В то же время комитет обратился к структурам гражданского общества Житомирской области с призывом создать соответствующие комитеты в райцентрах, других населенных пунктах, учебных заведениях региона.

Координатором комитета единогласно избран председатель областной организации ВО «Свобода» Сидор КИЗИН.