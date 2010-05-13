Янукович встретился с лидером крымских татар

Председатель крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА оказать содействие в принятии парламентом законов, направленных на восстановление прав крымских татар, и в утверждении правительством госпрограммы обустройства депортированных на 2011-2015 годы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба меджлиса, М.ДЖЕМИЛЕВ поднял вопросы, в разрешении которых необходимо участие главы государства, на встрече с В.ЯНУКОВЧЕМ в Киеве.

Кроме того, лидер меджлиса просит президента помочь «в установлении постоянного и системного диалога представительного органа крымскотатарского народа с центральными и республиканскими органами власти» и «в вопросах представительства крымских татар в органах государственной власти и управления».

Помимо этого, М.ДЖЕМИЛЕВ обратил внимание В.ЯНУКОВИЧА на важность придания национального статуса Бахчисарайскому музею-заповеднику и разрешения вопроса о границах территорий религиозных и духовных святынь в Бахчисарае.

Президент заявил, что по ряду обсуждаемых вопросов он уже дал поручения.

«Все иные вопросы давайте мы рассмотрим детально, когда я приеду в Крым. Мы соберем Совет представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины, встретимся с людьми на местах и, уверен, найдем достойные решения по каждому из вопросов» - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«А пока давайте работайте совместно с главой администрации (президента) и председателем Совета министров Крыма, находите взаимопонимание и готовьте те вопросы, в которых требуется принятие новых решений на уровне государства», - сказал президент лидеру крымских татар.

По данным меджлиса, во встрече также участвовали крымский премьер Василий ДЖАРТЫ, руководитель президентской администрации Сергей ЛЕВОЧКИН и первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.