Мадлен Олбрайт похвалила Юлию Тимошенко

Руководитель Национального демократического института (NDI), экс-госсекретарь США Мадлен ОЛБРАЙТ положительно оценила объединение украинских оппозиционных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, она заявила журналистам после встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО: «Я рада, что демократические силы в Украине объединились” (на встрече, в частности, речь шла о подписании договоренностей между БЮТ и «Нашей Украиной» - УНИАН).

«Население вашей страны достойно таких действий», - сказала М.ОЛБРАЙТ, выразив надежду, что это объединение будет продолжительным и крепким.

«Украина была, есть и будет», - сказала она по-русски журналистам.

Как сообщила журналистам после завершения встречи Ю.ТИМОШЕНКО, М.ОЛБРАЙТ также положительно оценила действия оппозиции, направленные на защиту энергетической независимости Украины. Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что и в дальнейшем оппозиция будет работать в этом направлении.

Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли в ходе встречи возможность проведения досрочных парламентских выборов, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на встрече речь шла "о реальных шагах нового правительства, о реальных попытках консолидировать власть в руках одной политической команды". «Мы получили очень положительную поддержку объединения демократических сил. Собственно, и досрочные выборы имеют целью консолидировать работу демократических сил – как до выборов, так и после них», - сказала она.

По словам лидера БЮТ, в ходе встречи также обсуждались угрозы для энергетической безопасности Украины. "Думаю, что мы нашли поддержку того, что демократия в Украине должна развиваться, европейское направление Украины должно быть неизменным", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о какой-то материальной поддержке, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что идет речь, в первую очередь, "об аналитической поддержке на уровне работы группы NDI в Украине".